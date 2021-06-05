2021 Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100950751

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 100950751 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü , Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 223,15848

Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1258193

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950751

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Tasarım Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,15848

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1258193

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,47574

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1230537

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41