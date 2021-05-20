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2021 Anadolu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101010828

101010828 | Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101010828

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   Açıköğretim Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü tercih kod numarası 101010828 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 4000+100 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümüne 2613 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü Tavan Puan: 440,01807

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010828   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 440,01807

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 4000+100

Yerleşen 2020 – 2021: 2613

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 433,84499

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  4000+100

Yerleşen 2019: 3846

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,81726

Tavan Puan: 415,32075

Başarı Sıralaması :  749000

Kontenjan 2018 :  3000+75

Yerleşen 2018 : 3075

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 433,10209

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  4000+100

Yerleşen 2017 : 2699

taban-puan.jpg

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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