2021 Anadolu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101010828
101010828 | Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010828 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 4000+100 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümüne 2613 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 440,01807
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010828
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 440,01807
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 4000+100
Yerleşen 2020 – 2021: 2613
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 433,84499
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 4000+100
Yerleşen 2019: 3846
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,81726
Tavan Puan: 415,32075
Başarı Sıralaması : 749000
Kontenjan 2018 : 3000+75
Yerleşen 2018 : 3075
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 433,10209
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 4000+100
Yerleşen 2017 : 2699
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.