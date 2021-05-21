2021 Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010088
101010088 | Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101010088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Almanca Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Almanca Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Almanca Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 364,10974
Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 440,71110
Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 25846
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010088
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 364,10974
Tavan Puan: 440,71110
Başarı Sıralaması: 25846
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,06593
Tavan Puan: 424,18059
Başarı Sıralaması: 27675
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 333,27796
Tavan Puan: 405,71576
Başarı Sıralaması : 27500
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,9918
Tavan Puan: 426,84720
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 27036
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.