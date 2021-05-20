2021 Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010916

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010916 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Tarih (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 3000+75 kişidir. 2020 yılında Tarih (Açıköğretim) Bölümüne 2313 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 420,39774

Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010916

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 420,39774

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 3000+75

Yerleşen 2020 – 2021: 2313

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,68743

Tavan Puan: 471,40045

Başarı Sıralaması: 820768

Kontenjan 2019: 3000+75

Yerleşen 2019: 3075

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,9428

Tavan Puan: 428,85925

Başarı Sıralaması : 716000

Kontenjan 2018 : 2500+63

Yerleşen 2018 : 2563

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 443,48142

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 2500+63

Yerleşen 2017 : 1805

Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.