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2021 Ankara Bilim Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 209510035

209510035 | Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Bilim Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 209510035

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Bilim Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 209510035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Bilim Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 313,50948

Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209510035   

ÜNİVERSİTE: Ankara Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 313,50948

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0

Yerleşen 2020 – 2021: 11

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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