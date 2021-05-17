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2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 111711816

111711816 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 111711816

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Turizm Fakültesi   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü tercih kod numarası 111711816 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü kontenjanı 16+1 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü Taban Puanı: 343,25919

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü Tavan Puan: 373,80329

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü Başarı Sıralaması: 77528

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111711816   

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,25919

Tavan Puan: 373,80329

Başarı Sıralaması: 77528

Kontenjan 2020 – 2021 : 16+1

Yerleşen 2020 – 2021: 17

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,73581

Tavan Puan: 379,64897

Başarı Sıralaması:  93115

Kontenjan 2019:  15+1

Yerleşen 2019: 16

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,39581

Tavan Puan: 371,78868

Başarı Sıralaması :  90500

Kontenjan 2018 :  15+1

Yerleşen 2018 : 16

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,6147

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  60381

Kontenjan 2017 :  15+1

Yerleşen 2017 : 16

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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