2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 111711816
111711816 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 111711816 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 16+1 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 343,25919
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 373,80329
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 77528
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111711816
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,25919
Tavan Puan: 373,80329
Başarı Sıralaması: 77528
Kontenjan 2020 – 2021 : 16+1
Yerleşen 2020 – 2021: 17
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 345,73581
Tavan Puan: 379,64897
Başarı Sıralaması: 93115
Kontenjan 2019: 15+1
Yerleşen 2019: 16
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 335,39581
Tavan Puan: 371,78868
Başarı Sıralaması : 90500
Kontenjan 2018 : 15+1
Yerleşen 2018 : 16
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 380,6147
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 60381
Kontenjan 2017 : 15+1
Yerleşen 2017 : 16
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.