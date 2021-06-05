2021 Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 209210018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 34 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 289,92824

Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 547133

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210018

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,92824

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 547133

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 34

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,84785

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 586405

Kontenjan 2019: 36+0

Yerleşen 2019: Doldu-36