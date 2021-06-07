2021 Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210087

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 209210087 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi , Vakıf , İç Mekan Tasarımı Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 296,98974

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 496070

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210087

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,98974

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 496070

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---