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2021 Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209210083

209210083 | Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209210083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 209210083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 352,00951

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 395,67625

Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 127760

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210083   

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,00951

Tavan Puan: 395,67625

Başarı Sıralaması: 127760

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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