2021 Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150977
101150977 | Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 101150977 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü , Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 278,7761
Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 637557
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101150977
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Beypazarı Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 278,7761
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 637557
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,01687
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 594040
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72