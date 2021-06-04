2021 Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150977

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 101150977 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü , Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 278,7761

Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 637557

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150977

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Beypazarı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 278,7761

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 637557

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,01687

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 594040

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72