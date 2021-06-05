2021 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1116506512021 Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042512232021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1001505562021 Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011510032021 İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2024906372021 İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2024524632021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125530912021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102890069Emekliye temmuz zammı için geri sayım başladı: İşte zamdan sonra en düşük ve en yüksek emekli maaşları!2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108151027
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101151003

2021 Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101151003

101151003 | Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101151003

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi     Beypazarı Meslek Yüksekokulu   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü tercih kod numarası 101151003 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   , Devlet , Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü , Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Taban Puanı: 211,81322

Ankara Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1411549

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101151003   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi  

FAKÜLTE: Beypazarı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,81322

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1411549

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,03556

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1573423

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT