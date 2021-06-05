2021 Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101151003

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü tercih kod numarası 101151003 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü , Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanı: 211,81322

Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1411549

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101151003

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Beypazarı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,81322

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1411549

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,03556

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1573423

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21