2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1077512092021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1103901682021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1103513622021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027507012021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027506942021 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1029512942021 Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123509582021 Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1031507592021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1077510512021 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101190412
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101190412

2021 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101190412

101190412 | Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101190412

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi     Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 101190412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 236,82566

Ankara Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1083408

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190412   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi  

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 236,82566

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1083408

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT