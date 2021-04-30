2021 Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111446

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 101111446 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Enerji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Enerji Mühendisliği Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 378,02473

Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 426,21282

Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 122959

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101111446

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 378,02473

Tavan Puan: 426,21282

Başarı Sıralaması: 122959

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,70082

Tavan Puan: 390,08891

Başarı Sıralaması: 123845

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 325,69855

Tavan Puan: 391,06994

Başarı Sıralaması : 119000

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,78426

Tavan Puan: 377,89069

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 111556

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.