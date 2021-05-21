2021 Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110175

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Hititoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü tercih kod numarası 101110175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Hititoloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hititoloji Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Hititoloji Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü Taban Puanı: 227,92361

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü Tavan Puan: 311,07722

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 71762

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110175

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,92361

Tavan Puan: 311,07722

Başarı Sıralaması: 71762

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207,29006

Tavan Puan: 314,61241

Başarı Sıralaması: 75629

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,56268

Tavan Puan: 438,41852

Başarı Sıralaması : 293000

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,14328

Tavan Puan: 366,55741

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 210764

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.