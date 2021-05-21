2021 Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110184
101110184 | Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Hungaroloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü tercih kod numarası 101110184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Hungaroloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hungaroloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Hungaroloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Taban Puanı: 227,35222
Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Tavan Puan: 323,12970
Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Başarı Sıralaması: 72018
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110184
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 227,35222
Tavan Puan: 323,12970
Başarı Sıralaması: 72018
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,38309
Tavan Puan: 414,19524
Başarı Sıralaması: 68184
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 232,82536
Tavan Puan: 434,99209
Başarı Sıralaması : 61100
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,82208
Tavan Puan: 366,16871
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 62634
Kontenjan 2017 : 30+1
Yerleşen 2017 : 31
Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.