2021 Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110184

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Hungaroloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü tercih kod numarası 101110184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Hungaroloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hungaroloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Hungaroloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Taban Puanı: 227,35222

Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Tavan Puan: 323,12970

Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü Başarı Sıralaması: 72018

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110184

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,35222

Tavan Puan: 323,12970

Başarı Sıralaması: 72018

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,38309

Tavan Puan: 414,19524

Başarı Sıralaması: 68184

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,82536

Tavan Puan: 434,99209

Başarı Sıralaması : 61100

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,82208

Tavan Puan: 366,16871

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 62634

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.