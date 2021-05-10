2021 Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101111376
101111376 | Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü tercih kod numarası 101111376 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban Puanı: 249,34471
Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Tavan Puan: 332,96669
Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başarı Sıralaması: 588962
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101111376
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 249,34471
Tavan Puan: 332,96669
Başarı Sıralaması: 588962
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,1865
Tavan Puan: 347,23830
Başarı Sıralaması: 626947
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 223,66384
Tavan Puan: 279,58783
Başarı Sıralaması : 683000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,27937
Tavan Puan: 277,38502
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 349437
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.