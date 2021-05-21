2021 Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101190422

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 101190422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Leh Dili ve Edebiyatı Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 256,67586

Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 369,87367

Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 60634

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190422

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,67586

Tavan Puan: 369,87367

Başarı Sıralaması: 60634

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,6062

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 54469

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,17509

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 51500

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.