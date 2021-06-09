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2021 Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150526

101150526 | Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150526

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi     Elmadağ Meslek Yüksekokulu   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü tercih kod numarası 101150526 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü , Elmadağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Taban Puanı: 243,23181

Ankara Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Başarı Sıralaması: 1006752

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150526   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi  

FAKÜLTE: Elmadağ Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,23181

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1006752

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,49905

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1000421

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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