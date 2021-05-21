2021 Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110299

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Sinoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü tercih kod numarası 101110299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Sinoloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinoloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sinoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü Taban Puanı: 405,93093

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü Tavan Puan: 495,24898

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 14089

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110299

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,93093

Tavan Puan: 495,24898

Başarı Sıralaması: 14089

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,62104

Tavan Puan: 440,35033

Başarı Sıralaması: 14906

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 391,97737

Tavan Puan: 459,15856

Başarı Sıralaması : 13400

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,42196

Tavan Puan: 469,34237

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15719

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.