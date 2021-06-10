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2021 Ankara Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101190410

101190410 | Ankara Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101190410

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi     Beypazarı Meslek Yüksekokulu   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü tercih kod numarası 101190410 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   , Devlet , Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü , Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü Taban Puanı: 260,2925

Ankara Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Üniversitesi   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  Bölümü Başarı Sıralaması: 813978

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190410   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi  

FAKÜLTE: Beypazarı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,2925

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 813978

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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