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2021 Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101190436

101190436 | Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101190436

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi   Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101190436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UE-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 241,56154

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 391,70539

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 653194

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101190436   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: UE-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 241,56154

Tavan Puan: 391,70539

Başarı Sıralaması: 653194

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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