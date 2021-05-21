2021 Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110351
101110351 | Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 101110351 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 286,55532
Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 329,39199
Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 50177
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110351
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 286,55532
Tavan Puan: 329,39199
Başarı Sıralaması: 50177
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,30493
Tavan Puan: 356,36556
Başarı Sıralaması: 46876
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 268,30808
Tavan Puan: 386,84260
Başarı Sıralaması : 47200
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,54664
Tavan Puan: 430,34778
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 49360
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.