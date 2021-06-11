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2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050067

110050067 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050067

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 110050067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 301,73313

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 464204

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110050067   

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,73313

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 464204

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,23168

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  491004

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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