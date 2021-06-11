2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110050067
110050067 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 110050067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 301,73313
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 464204
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110050067
ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 301,73313
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 464204
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,23168
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 491004
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62