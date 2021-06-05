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2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090079

110090079 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090079

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü tercih kod numarası 110090079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   , Devlet , Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Taban Puanı: 253,95686

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Başarı Sıralaması: 882660

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110090079   

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,95686

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 882660

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,29295

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1120545

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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