2021 Balıkesir Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1015507522021 Ege Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1034510392021 Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1008506282021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106051237Meteorolog, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu2021 Kocaeli Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069519162021 Karabük Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1061506712021 Gazi Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1041903362021 Uşak Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109850619Metal Yüzey Kaplamacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090026

2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090026

110090026 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090026

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   İşletme Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi     Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu   İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 110090026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   , Devlet , İşletme Yönetimi  Bölümü , Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 227,62825

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1198859

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110090026   

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,62825

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1198859

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,33537

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1218282

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT