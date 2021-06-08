2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090026
110090026 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 110090026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 227,62825
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1198859
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110090026
ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
FAKÜLTE: Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 227,62825
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1198859
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,33537
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1218282
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31