2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090026

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 110090026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 227,62825

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1198859

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110090026

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,62825

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1198859

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,33537

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1218282

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31