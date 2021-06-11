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2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090027

110090027 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110090027

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Yerel Yönetimler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi     Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu   Yerel Yönetimler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü tercih kod numarası 110090027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   , Devlet , Yerel Yönetimler  Bölümü , Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler  Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Taban Puanı: 205,49631

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1500596

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110090027   

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 205,49631

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1500596

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199,14925

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1586809

Kontenjan 2019:  90+3

Yerleşen 2019: Doldu-93

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