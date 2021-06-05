2021 Antalya Akev Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208590041

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Akev Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Akev Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Akev Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 208590041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Akev Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Akev Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Akev Üniversitesi , Vakıf , Aşçılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 25 kişi yerleşmiştir.

Antalya Akev Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 234,55733

Antalya Akev Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Antalya Akev Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1111161

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208590041

ÜNİVERSİTE: Antalya Akev Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,55733

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1111161

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---