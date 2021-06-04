2021 Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410608
206410608 | Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 206410608 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 34 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 213,11428
Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1393553
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410608
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 213,11428
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1393553
Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 34
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206,59001
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1473430
Kontenjan 2019: 27+0
Yerleşen 2019: Doldu-27