2021 Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410608

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 206410608 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 34 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 213,11428

Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1393553

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410608

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,11428

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1393553

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 34

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,59001

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1473430

Kontenjan 2019: 27+0

Yerleşen 2019: Doldu-27