2021 Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410596
206410596 | Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 206410596 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Aşçılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 25 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 196,00404
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1634231
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410596
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 196,00404
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1634231
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 25
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 18+0
Yerleşen 2019: Dolmadı-14