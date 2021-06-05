2021 Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410598
206410598 | Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 206410598 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 300,43014
Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 472713
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410598
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 300,43014
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 472713
Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,00595
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 575872
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: Doldu-5