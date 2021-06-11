2021 Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206410622
206410622 | Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 206410622 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 51 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 232,82822
Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---
Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1132558
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410622
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 232,82822
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1132558
Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 51
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,62108
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1285496
Kontenjan 2019: 36+0
Yerleşen 2019: Doldu-36