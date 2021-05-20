2021 Ardahan Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101210014

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tercih kod numarası 101210014 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi , Devlet , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü , Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne 29 kişi yerleşmiştir.

Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Tavan Puan: 268,34034

Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101210014

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 268,34034

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 29

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,18357

Tavan Puan: 256,48111

Başarı Sıralaması: 682158

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,02855

Tavan Puan: 285,15192

Başarı Sıralaması : 704000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,64636

Tavan Puan: 304,66689

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 474772

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.