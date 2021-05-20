2021 Ardahan Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101210014
101210014 | Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ardahan ilimizde yer alan Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tercih kod numarası 101210014 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ardahan Üniversitesi , Devlet , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü , Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne 29 kişi yerleşmiştir.
Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Tavan Puan: 268,34034
Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101210014
ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi
FAKÜLTE: Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ardahan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 268,34034
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 29
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,18357
Tavan Puan: 256,48111
Başarı Sıralaması: 682158
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 238,02855
Tavan Puan: 285,15192
Başarı Sıralaması : 704000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,64636
Tavan Puan: 304,66689
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 474772
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.