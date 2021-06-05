2021 Ardahan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101290060

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ardahan Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ardahan ilinde bulunan Ardahan Üniversitesi Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardahan Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 101290060 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ardahan Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ardahan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ardahan Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ardahan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Ardahan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 207,13974

Ardahan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Ardahan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1477150

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101290060

ÜNİVERSİTE: Ardahan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ardahan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,13974

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1477150

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,42814

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1552317

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31