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  3. 2021 ardından 2022 özet fotoğrafı da geldi! Tüm sosyal medya bu tasarımı konuşuyor! Gündeme etkisi travma yaratan cinsten!

2021 ardından 2022 özet fotoğrafı da geldi! Tüm sosyal medya bu tasarımı konuşuyor! Gündeme etkisi travma yaratan cinsten!

Geçtiğimiz sene akım haline gelen yıl özeti tasarımı 2022 yılı için de geldi. Sosyal medyada viral olan tablo, "Travmam tetikledi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

2021 ardından 2022 özet fotoğrafı da geldi! Tüm sosyal medya bu tasarımı konuşuyor! Gündeme etkisi travma yaratan cinsten!

Koronavirüs'ün 2 yıldır pençesine aldığı Türkiye'de, 2020 ve 2022 yılları arası vatandaşın hafızasından silinmiş, "2020 ve 22 arası gidip geliyorum" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Geçtiğimiz sene ortaya çıkarılan "2021 hatırlatma" tablosu, sosyal medyada büyük ses getirmiş, emekçiden bunun bir akım olması istenmişti. Tasarım sahibi vatandaşı kırmadı ve bu sene de 2022 hatırlatma tablosunu sosyal medya hesabından takipçilerine sundu.

2021 ardından 2022 özet fotoğrafı da geldi! Tüm sosyal medya bu tasarımı konuşuyor! Gündeme etkisi travma yaratan cinsten!

"TRAVMALARIMI TETİKLEDİ"

2022 yılının yarısında tabloyu takipçilerine sunan tasarımcıya "Tüm bunlar gerçekten 5 ay içerisinde mi yaşandı?" şeklinde soru yöneltildi. Tasarımcının tablosunda yer alan olaylar 7 ay sonra neler yaşanacağını da merak ettirdi. Öte yandan tabloya bakarak yaşanan tüm olayları anımsayan vatandaşlardan "Travmalarımı tetikledi" şeklinde yorumlar da geldi. İşte o tasarım...

2021 ardından 2022 özet fotoğrafı da geldi! Tüm sosyal medya bu tasarımı konuşuyor! Gündeme etkisi travma yaratan cinsten!

2021 ardından 2022 özet fotoğrafı da geldi! Tüm sosyal medya bu tasarımı konuşuyor! Gündeme etkisi travma yaratan cinsten!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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