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2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350251

101350251 | Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350251

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Artvin Çoruh Üniversitesi   Avcılık ve Yaban Hayatı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin  ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi     Artvin Meslek Yüksekokulu   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü tercih kod numarası 101350251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi   , Devlet , Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü , Artvin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü Taban Puanı: 202,12203

Artvin Çoruh Üniversitesi   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü Tavan Puan: ---

Artvin Çoruh Üniversitesi   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1548943

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101350251   

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi  

FAKÜLTE: Artvin Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 202,12203

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1548943

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 185,22844

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1737457

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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