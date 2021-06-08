2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350199
101350199 | Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 101350199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Hopa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 190,69742
Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---
Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1693925
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101350199
ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi
FAKÜLTE: Hopa Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Artvin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 190,69742
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1693925
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 190,31074
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1703292
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41