2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350199

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 101350199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Hopa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 190,69742

Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1693925

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101350199

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Hopa Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 190,69742

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1693925

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,31074

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1703292

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41