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2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101350287

101350287 | Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101350287

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Artvin Çoruh Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin  ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi     Arhavi Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 101350287 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Arhavi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 14 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Artvin Çoruh Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Artvin Çoruh Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101350287   

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi  

FAKÜLTE: Arhavi Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 14

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-24

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