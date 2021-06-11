2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101370237
101370237 | Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 101370237 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Yaşlı Bakımı Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 214,05862
Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Tavan Puan: ---
Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1380828
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101370237
ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Artvin
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 214,05862
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1380828
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216,27887
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1332284
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52