2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350393

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 101350393 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Yaşlı Bakımı Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 231,76725

Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Tavan Puan: ---

Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1145829

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101350393

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,76725

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1145829

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,68921

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1170227

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57