2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1073301592021 Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1011904342021 Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101190431Kuruluş Osman 59. bölüm full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203011422Afyonkarahisar'da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti2021 Gümüşhane Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 104710318Yaz hedefi Tokyo Olimpiyat Oyunları! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1080300442021 Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108630311
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Atatürk Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101410806

2021 Atatürk Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101410806

101410806 | Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101410806

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü tercih kod numarası 101410806 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Taban Puanı: 236,60322

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Tavan Puan: 295,13694

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Başarı Sıralaması: 602108

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410806   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,60322

Tavan Puan: 295,13694

Başarı Sıralaması: 602108

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,3901

Tavan Puan: 349,51513

Başarı Sıralaması:  510623

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,02931

Tavan Puan: 317,15116

Başarı Sıralaması :  524000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,86749

Tavan Puan: 335,97406

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  317581

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT