2021 Atatürk Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101410806

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tercih kod numarası 101410806 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban Puanı: 236,60322

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Tavan Puan: 295,13694

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başarı Sıralaması: 602108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410806

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,60322

Tavan Puan: 295,13694

Başarı Sıralaması: 602108

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,3901

Tavan Puan: 349,51513

Başarı Sıralaması: 510623

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,02931

Tavan Puan: 317,15116

Başarı Sıralaması : 524000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,86749

Tavan Puan: 335,97406

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 317581

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.