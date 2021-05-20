2021 Atatürk Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101411073
101411073 | Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101411073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1500+38 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümüne 1538 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 205,88329
Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 378,67954
Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 811957
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101411073
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 205,88329
Tavan Puan: 378,67954
Başarı Sıralaması: 811957
Kontenjan 2020 – 2021 : 1500+38
Yerleşen 2020 – 2021: 1538
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,31364
Tavan Puan: 363,72961
Başarı Sıralaması: 724284
Kontenjan 2019: 1200+30
Yerleşen 2019: 1230
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 239,38514
Tavan Puan: 329,48318
Başarı Sıralaması : 690000
Kontenjan 2018 : 1000+25
Yerleşen 2018 : 1025
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 367,24862
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 1400+35
Yerleşen 2017 : 598
Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.