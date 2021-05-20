2021 Atatürk Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101411073

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101411073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1500+38 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümüne 1538 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 205,88329

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 378,67954

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 811957

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101411073

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 205,88329

Tavan Puan: 378,67954

Başarı Sıralaması: 811957

Kontenjan 2020 – 2021 : 1500+38

Yerleşen 2020 – 2021: 1538

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,31364

Tavan Puan: 363,72961

Başarı Sıralaması: 724284

Kontenjan 2019: 1200+30

Yerleşen 2019: 1230

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,38514

Tavan Puan: 329,48318

Başarı Sıralaması : 690000

Kontenjan 2018 : 1000+25

Yerleşen 2018 : 1025

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 367,24862

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 1400+35

Yerleşen 2017 : 598

Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.