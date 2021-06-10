2021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038511762021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038507242021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038502752021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038505392021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038501152021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2038509542021 Türk Hava Kurumu Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2057501552021 Türk Hava Kurumu Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2057501562021 İstanbul Gelişim Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2027541832021 İstanbul Gelişim Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202750676
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  3. 2021 Atatürk Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101452052

2021 Atatürk Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101452052

101452052 | Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101452052

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi     Açıköğretim Fakültesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101452052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   , Devlet , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 1000+25 kişidir. 2020 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.025 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 188,19395

Atatürk Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1713302

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101452052   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi  

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 188,19395

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1713302

Kontenjan 2020 – 2021 : 1000+25

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.025

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  1250+32

Yerleşen 2019: Dolmadı-1232

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