2021 Atatürk Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101452052

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101452052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25 kişidir. 2020 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.025 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 188,19395

Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1713302

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101452052

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 188,19395

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1713302

Kontenjan 2020 – 2021 : 1000+25

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.025

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 1250+32

Yerleşen 2019: Dolmadı-1232