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2021 Atatürk Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101452034

101452034 | Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101452034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi     Açıköğretim Fakültesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101452034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 2800+70 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 2.870 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 208,78855

Atatürk Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1453760

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101452034   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi  

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 208,78855

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1453760

Kontenjan 2020 – 2021 : 2800+70

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 2.870

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  3250+82

Yerleşen 2019: Dolmadı-2786

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