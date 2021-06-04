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2021 Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101451981

101451981 | Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101451981

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi     Açıköğretim Fakültesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101451981 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 1500+38 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.538 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 217,37003

Atatürk Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1335671

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451981   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi  

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 217,37003

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1335671

Kontenjan 2020 – 2021 : 1500+38

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.538

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,85802

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1484435

Kontenjan 2019:  1500+38

Yerleşen 2019: Doldu-1538

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