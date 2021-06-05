2021 Atatürk Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101490302

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 101490302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 197,79556

Atatürk Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1610141

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490302

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 197,79556

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1610141

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,38838

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1537597

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31