2021 Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101490409

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490409 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.025 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 219,46244

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1307878

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490409

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 219,46244

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1307878

Kontenjan 2020 – 2021 : 1000+25

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.025

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---