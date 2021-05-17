2021 Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410303

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101410303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Öğretmenliği Bölümü , Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 358,90891

Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 364,95658

Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 49766

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410303

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,90891

Tavan Puan: 364,95658

Başarı Sıralaması: 49766

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,05109

Tavan Puan: 373,20399

Başarı Sıralaması: 56331

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,48245

Tavan Puan: 370,23241

Başarı Sıralaması : 65300

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,88028

Tavan Puan: 397,39308

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 53851

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.