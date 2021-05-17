2021 Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410303
101410303 | Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101410303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Öğretmenliği Bölümü , Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 358,90891
Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 364,95658
Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 49766
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101410303
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 358,90891
Tavan Puan: 364,95658
Başarı Sıralaması: 49766
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 363,05109
Tavan Puan: 373,20399
Başarı Sıralaması: 56331
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 346,48245
Tavan Puan: 370,23241
Başarı Sıralaması : 65300
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 374,88028
Tavan Puan: 397,39308
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 53851
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.