2021 Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101490395

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 101490395 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü , Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 329,25286

Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 389,53089

Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 36458

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490395

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Yabancı Diller Yüksekokulu

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,25286

Tavan Puan: 389,53089

Başarı Sıralaması: 36458

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

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2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 : ---

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2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.