2021 Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101451866

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101451866 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 3500+88 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3.588 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 198,60041

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1598974

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451866

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 198,60041

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1598974

Kontenjan 2020 – 2021 : 3500+88

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3.588

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189,04252

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1714614

Kontenjan 2019: 4000+100

Yerleşen 2019: Doldu-4100