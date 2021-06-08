2021 Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451803

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101451803 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1100+28 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.128 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 188,10758

Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1713864

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451803

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 188,10758

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1713864

Kontenjan 2020 – 2021 : 1100+28

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.128

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 1100+28

Yerleşen 2019: Dolmadı-1027